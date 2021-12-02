Условия введения локдауна в Псковской области назвал Александр Нестерук

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При каких условиях введут локдаун в Псковской области, сообщила «Псковская правда» со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

«Локдаун – это крайняя мера. Он очень тяжело бьёт по экономике, по сути разрушает целые отрасли экономики, и люди страдают и материально, и морально. Такая мера будет применяться только в случае, если ситуация будет уходить из-под контроля, если будет высокий уровень заболеваемости, когда вводят жёсткие ограничения», - заявил Нестерук.

Такие меры понадобятся при условии, если здравоохранение не сможет справиться. Однако по словам спикера, наш регион далек от этого.

«Мы благодарны нашему руководству, нашему государству, нашему министерству обороны, которое построило нам в Пскове и Великих Луках три прекрасные больницы. В сравнении с другими регионами в этом плане мы чувствуем себя свободнее, потому что у нас есть резерв коек», - сказал главный санитарный врач региона.