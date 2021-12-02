Детский врач-педиатр из Пскова Татьяна Михайлова поделилась необычной новогодней традицией своей семьи

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Врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова рассказала, какая новогодняя традиция появилась в ее доме четыре года назад - с рождением сына.

«У меня есть традиция, которая появилась, когда я ещё была беременна. Тогда я купила ёлочную игрушку в виде пинеток, и теперь каждый год я покупаю одну, ту самую, которая характеризует моего ребенка в этот год. Сейчас ему четыре года. Пока он был совсем маленький, то был Феденькой-медведенькой – у меня медведь. Потом в два года он интересовался поездами – у нас в доме были поезда, и у меня поезд. В этом году тоже пойдем и уже вместе выберем что-нибудь. Ну и есть маленькая мечта, когда ему будет 18 лет, я ему подарю эти ёлочные игрушки и тепло дома будет с ним, даже если он куда-то уедет», – рассказала Татьяна Михайлова.

Помимо такой доброй и необычной традиции, в семье врача-педиатра люлюбят украшать дом, но делают это обязательно так, как ззахочет самый маленький член семьи.

«Мы украшаем дом вместе с сыном. Обязательно должна быть ёлка, а дальше это полёт его фантазии. Я его не ограничиваю: как хочет. Мы вешаем игрушки, если нужно, вешаем дождик, огоньки, гирлянды», – поделилась с псковичами врач.

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