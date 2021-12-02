Часть продукции Псковского мясокомбината останется на прилавках магазинов

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Псковмясопром заявил о том, что продолжит свою работу работу под торговой маркой «Псковский мясокомбинат», пишет ПАИ.

Недавно состоялись переговоры собственника предприятия и руководства ООО «Псковмясопром» с администрацией. По итогу было принято решение продолжить выпуск продукции и работу фирменных магазинов «Бизон».

«На предприятии сократят ассортимент и, соответственно, уменьшится объём выпускаемой продукции», – заключил Андрей Шукшин.

Ранее мы сообщали о письмах с заявлением о закрытии торговой марки из-за финансовой нехватки. Гендиректор предприятия сообщал, что о закрытии предприятия говорить ещё рано.

Уже порядка полугода на предприятии обсуждается сворачивание производства из-за низкой выручки.