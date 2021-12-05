Стало известно, заработает ли каток «на Таблетке» в Пскове в декабре 2021 года

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Городской коток под открытым небом на ул. Октябрьской, 34 в Пскове сообщил о скором открытии. Об этом сообщили в сообществе катка, в народе более известного как каток «на Таблетке», в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Мы тоже очень ждем встречи с вами и хотим побыстрее открыться. Делаем все возможное для этого. Верим, что погода будет на нашей стороне и дней через 7-10 мы сможем встретиться! Следите за новостями, мы вас обязательно будем держать в курсе событий!», – сообщили администраторы сообщества катка ВКонтакте.

Ранее мы сообщали, что к открытию готовится ещё один популярный каток в Пскове и рассказывали, планируют ли воссоздать бесплатный каток в микрорайоне «Родина».