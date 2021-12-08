Пенсионер угнал катафалк с бежаницкого кладбища

УМВД РФ по Псковской области расследовал кражу катафалка с территории кладбища. Виновником стал местный пенсионер, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ведомства.

7 декабря во время обеда на кладбище деревни Осов неизвестный угнал микроавтобус ГАЗ-22171 «Соболь», используемый для ритуальных целей. Сотрудниками полиции не поврежденная машина была обнаружена в Бежаницком районе на улице Советской, у дома 62-летнего невельчанина.

По версии следствия, мужчина в алкогольном опьянении украл авто, чтобы доехать за алкоголем в ближайший магазин. Ранее он был лишен прав на управление машиной – из-за употребления спиртного.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.