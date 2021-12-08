Российский истребитель атаковал самолёт НАТО у границ Псковской области

На границе Псковской области был остановлен и атакован самолет НАТО F-35. Истребитель-невидимку атаковал российский истребитель Су-30СМ, когда тот хотел незаметно подобраться к границе России, сообщает avia.pro.

Летчик воздушно-космических сил РФ несколько раз попытался отогнать от границы оппонента, но после тщетных попыток в работу включили радиоэлектронный комплекс противодействия «Хибины» (стандартное нелетальное вооружение российского истребителя).

Такие действия позволили частично сбить контроль над самолётом оппонента. После этого наступления российский пилот принял решение применить опасные шаги по отношению к истребителю-невидимке.

Пилот F-35 сообщил, что сегодня случилось его первое столкновение с российским истребителем Су-30СМ. После атаки российским истребителем, самолеты вернулись на авиабазы. Самолет НАТО приземлился в Эстонии. На данный момент от представителей НАТО и Минобороны РФ не поступало официальных сообщений о случившимся.