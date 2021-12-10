Стало известно, сколько беременных женщин заразились коронавирусом в Псковской области

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93 беременных псковички заболели коронавирусом с начала 2021 года, всего за время пандемии COVID-19 заразилась 141 женщина. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал и. о. главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков

Он отметил, что в Псковской области среди беременных женщин было зафиксировано несколько случаев летальных исходов от ковида.

Медик добавил, что на данный момент прогресс по вакцинации беременных небольшой. «Но мы хотя бы сдвинулись с мертвой точки. Вакцинированы 480 беременных. Никаких последствий для матери и ребенка прививка не принесла, плод развивается в соответствии с нормой», - отметил он.