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Общество10 декабря 2021 13:35

В этом году псковичи смогут купить живую ёлку за 6 рублей

Источник:kp.ru
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В этом году минимальная стоимость живой ёлки для псковичей составит 6 рублей 30 копеек, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на Псковское лесничество.

Во столько обойдётся дерево, если срубить его самостоятельно, получив разрешение на заготовку дерева высотой до одного метра

А вот ёлочка высотой от метра до двух будет стоить уже 11 рублей 33 копейки, до трёх — 21 рубль 39 копеек, до четырёх — 40 рублей 23 копейки. Дерево выше четырёх метров обойдётся покупателю в 65 рублей 38 копеек.

В лесничестве отметили, что по сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 20 копеек.