Выбрать живую ёлку из леса псковичи могут самостоятельно

.

Псковичи могут сами выбрать ёлку из леса, которая украсит их дом к Новому году. Об этом сообщили на сайте комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Для того чтобы получить такую возможность, необходимо оплатить квитанцию на получение разрешения на заготовку дерева. Реквизиты для оплаты квитанции горожане могут найти на сайте комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

После оплаты необходимо будет приехать в лесничество, где подробно объяснят, в каком месте можно рубить елку.

«Любую ёлку нельзя рубить. Нельзя на посадках, там, где посажен молодой лес. Мы предлагаем ёлки вдоль дорог, под линиями электропередачи», - уточнили в лесничестве.

Кроме того, там добавили, что в последние два года псковичи охотно пользуются услугой самостоятельного выбора новогодней красавицы.

«Раньше мы заключали 10-20 договоров на ёлки, в последние два года от тысячи до полутора тысяч», - пояснили в лесничестве.

Ранее сообщалось, что в этом году минимальная цена ёлки в Пскове составляет 6 рублей 30 копеек. Как и где в Псковской области купить ёлку за копейки, читайте в материале.