Новость ПАИ о 200 км отремонтированных дорог в Псковской области стала самой цитируемой

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Именно эта новость портала «Псковское агентство информации» стала самой цитируемой по итогам прошлой недели (с 6 по 13 декабря) по данным сервиса «Медиалогия». Информагентство получило индекс 5,15, что стало самым высоким в регионе.

Лента новостей с результатом 4,45 стала лишь второй. На третьем месте – великолукский новостной портал, за ним идет областное телевидение и замыкает пятерку местная редакция «Эхо Москвы».

Новостями региона интересовались такие СМИ, как «Извстия», News-life, RuBaltic.ru, Russia24.pro и др. Их интересовали рубрики власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, ЧП, силовые структуры, наука и образование, культура и искусство.

Добавим, что в десятку самых цитируемых также вошла интернет-газета «Псковская правда».