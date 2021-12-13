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Общество13 декабря 2021 12:39

На Октябрьском проспекте к Деду Морозу-форточнику присоединилась Снегурочка

Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Псковичка Екатерина Дмитриева в прошлом году удивила горожан и гостей города, украсив окно своего дома по улице Советской, 9 фигурой Деда Мороза. В этом году она подарила ему Снегурочку.

Ка и обещала псковичка КП-Псков, украшения неа окне в этом году появились, когда установили главный атрибут Нового года – городскую ель. На французском балкончике девушка установила фигуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки, будто бы те заглядывают в окна. Композицию дополнили еловые ветви, шарики и мишура.

За свою новогоднюю идею девушку внесли в список претендентов на соискание общественной премии «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива».

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