После участия в «Губернаторском дневнике» островский старшеклассник намерен стать главой региона

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«В этом году пять ребят приняли участие в акции «Губернаторский дневник». Наш старшеклассник так вдохновился, что твердо решил стать губернатором, обещался приложить все необходимые усилия для этого!», - поделилась с «Комсомольской правдой в Пскове» директор средней школы №7 им. В. Н. Пушкарева Островского района Лилия Панчук сегодня, 16 декабря, на своем награждении за значительные успехи в организации совершенствования учебного процесса и большой личный вклад в подготовку победителей акции «Губернаторский дневник».

На данный момент в школе уже стартовал местный ежегодный конкурс «Школьный дневник», куда заявилось 100 ребят. В борьбу за право встретиться с губернатором школьники вступают уже сейчас, многие из них хотят победить повторно.

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Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков подчеркнул, что акция «Губернаторский дневник» крайне ценна, так как это дает возможность ребятам, которые показывают высокие результаты, проявить себя на региональном уровне, почувствовать себя частью политического процесса, в том числе.

«Я убежден, что ребятам, которые добиваются, это приятно и год за годом это подстегивает к тому, чтобы добиваться успехов. Ваша школа традиционно растит таких молодцов. Не останавливайтесь на достигнутом, готовьте наших ребят все к новым и новым победам», - заключил в поздравительной речи Андрей Ермаков.