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Здоровье18 декабря 2021 8:52

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Псковской области за сутки

Источник:kp.ru
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Пять смертей от коронавируса зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

За всё время пандемии от осложнений коронавирусной инфекции в Псковской области скончались 1 186 человек.

По последним данным, еще 168 человек заразились коронавирусом. С марта 2020 года 69 393 случая заражения зарегистрировали в регионе.

Еще 273 человека справились с заболеванием.

Согласно статистике, 2 107 тестов на выявление COVID-19 провели псковские медики за последние 24 часа.