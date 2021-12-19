Сотрудница погранпропуска российско-латвийской границы рассказала, как сходят с ума водители фур в 9-километровой пробке

Фото: газета «Наша жизнь»

Девятикилометровая очередь фур на российско-латвийской границе – это одна из самых горячих точек в декабре 2021 года. Водители сходят с ума в двухнедельном ожидании своей очереди, пишет ПАИ со ссылкой на сотрудница пункта пропуска.

Перед МАПП «Убылинка» на границе Псковской области трасса на протяжении девяти километров вплотную заставлена фурами. Водители ожидают своей очереди от нескольких дней до двух недель.

«Было дело, перекрывали единственную свободную полосу, ведущую к пункту пропуска, потому что находились «умники», которые лезли вперёд очереди. Так вот, дальнобойщики своими силами перекрывали дорогу и проверяли, кто едет. Доходило и до мордобоя, и полиция приезжала. Люди стоят здесь и три дня, и неделю, когда они наконец доезжают сюда, они уже просто озверевшие», – поделилась сотрудница МАПП «Убылинка».

В настоящее время все тяжело вспоминают начало декабря, когда в нашем регионе начались самые сильные морозы. Чтобы не замёрзнуть, водители спасали себя автомобильными печками: «А это всё солярка, нервы. Людей по-человечески жалко».

Очереди у границы произошли не по вине сотрудников пропускного пункта или дальнобойщиков – причиной стали политические сложности между Белоруссией и Польшей.

«К нам ведь в основном ринулись белорусские водители на польских машинах. С польскими номерами сейчас проблематично ездить по соседней республике, не всем удаётся получить так называемые «дозволы» (разрешение на транзит/перевозку груза). К тому же на белорусско-польской границе закрыты два пункта пропуска», – объясняет сотрудница погранведомства.

В точно такую же ситуацию попали и на стороне Латвии. Водители большегрузов также вынуждены жить на трассе, однако не в такой большой очереди, как на территории Псковской области.