«36 часов без сна и в кровь пальцы»: Юлия Пересильд рассказала, что ей стоило приехать на Новый год в Псков

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«36 часов без сна... кг 200 разного веса вещей... в кровь пальцы... сломанные до основания ногти...»: первая актриса-космонавт и псковичка Юлия Пересильд рассказала, что ей стоило приехать в Псков на празднование Нового года. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Опережая вопросы подписчиков, Пересильд объяснила, для чего пошла на такие жертвы: «Вы спросите: зачем? Есть мечта – встретить Новый год в Пскове».

Юлия Пересильд очень предана родной земле – Псковской области. Поэтому в прошлом году знаменитость провела новогодние каникулы с семьей в Пскове, а в этот раз – несмотря ни на что, решила приехать в город на празднование самого Нового года.

Напомним, Юлия Пересильд уже приезжала в Псков в этом году и попала в самое снежное время.

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