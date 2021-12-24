Стало известно, когда Анастасиевскую часовню отодвинут от моста в Пскове

Анастасиевская часовня зимой Фото: Дарья ХВАТКОВА

Анастасиевскую часовню планируют передвинуть с прежнего места в апреле-мае 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 декабря.

«В прошлом году мы начали проектные работы по переносу часовни, но перед переносом требовалось произвести изыскательские работы, укрепить фрески, решить земельные вопросы. Всем этим мы занимались целый год. Уже есть 3D-визуализация, как всё будет происходить», - уточнил Денис Василенко.

Спикер добавил: «Часовня будет располагаться ближе к корпусу ПсковГУ».