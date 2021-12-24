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Происшествия24 декабря 2021 13:49

Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления в Пскове

Источник:kp.ru
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В Пскове ищут водителя, сбившего ребенка на улице Советской Армии 24 декабря. После ДТП неизвестный скрылся с места преступления, передает Telegram-канал «Псковская сводка».

На улице Советской Армии, 150 неизвестный за рулем автомобиля сбил ребенка и скрылся с места. О происшествии узнали только после заявления родителей ребенка в медицинское учреждение.

Сотрудники УМВД России по Псковской области проводят мероприятия по поиску водителя и установлении обстоятельств произошедшего.

Псковичей просят незамедлительно сообщать в полицию, если они стали свидетелями инцидентов, когда участники ДТП скрываются с места происшествия.