Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления в Пскове

В Пскове ищут водителя, сбившего ребенка на улице Советской Армии 24 декабря. После ДТП неизвестный скрылся с места преступления, передает Telegram-канал «Псковская сводка».

На улице Советской Армии, 150 неизвестный за рулем автомобиля сбил ребенка и скрылся с места. О происшествии узнали только после заявления родителей ребенка в медицинское учреждение.

Сотрудники УМВД России по Псковской области проводят мероприятия по поиску водителя и установлении обстоятельств произошедшего.

Псковичей просят незамедлительно сообщать в полицию, если они стали свидетелями инцидентов, когда участники ДТП скрываются с места происшествия.