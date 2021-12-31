Власти Пскова вспомнили достижения уходящего года и поздравили горожан с наступающими праздниками

Елена Полонская и Борис Елкин поздравили с наступающими праздниками псковичей. Фото телеканал Россия Псков

Глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Борис Елкин записали псковичам видеопоздравление с наступающими праздниками, где вспомнили, что было достигнуто в 2021 году. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Елены Полонской.

«Дорогие псковичи, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Новый год - это всегда ожидание ярких событий и перемен к лучшему», - начали поздравление городские власти.

Борис Ёлкин и Елена Полонская вспомнили, что было реализовано в Пскове в 2021 году. Среди достижений они выделили благоустройство дворов, детских и спортивных площадок. Кроме этого, было приведено в порядок более 14 км городских дорог, благоустроены новые скверы и парки.

Не менее важным стало открытие детского сада, который уже в январе 2022 года встретит самых юных псковичей.

«За каждым положительным изменением стоит труд псковичей. Спасибо всем, кто внёс свой вклад в развитие нашего города. За трудолюбие и оптимизм, за всё, что мы сумели в этом году и сможем в следующем сделать вместе», - благодарят власти Пскова горожан.