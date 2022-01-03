Псковичи назвали самые лучшие новости региона за 2021 год

Читатели «Комсомольской правды в Пскове» вспомнили лучшие события региона, которые попали в новостную повестку нашего издания в 2021 году.
1. Съемки фильма и полет нашей псковички Юлии Пересильд, в космос
2. Открытие памятника в Самолве
3. Акция «спасибо медикам»: еда в красные зоны, плакаты, рисунки детей, видео-открытки, мурал напротив больницы и многое другое.
4. Спасение упавшего из окна малыша женщиной в Великих Луках
5. Спасение тонущего друга мальчиком в Дедовичах
6. Участие псковичей в шоу «Русский Ниндзя»
7. Участие псковички в шоу «Пацанки»
8. Спасение 14 кошек, упакованных в полиэтиленовые мешки и коробки приютом «Лесопилка»
9. Спасение попугая всем городом, который вылетел из окна.
10. Кошка псковских археологов Матильда получила диплом служебного кота.