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Здоровье3 января 2022 11:38

Протоколы на трёх пассажиров без масок составили в автобусах Пскова

Источник:kp.ru
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Протоколы на трёх пассажиров автобусов в Пскове составили сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области во время рейда по соблюдению ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, пишет ПАИ.

Рейды в Псковской области проводят органы исполнительной власти области, представители администрации и сотрудники полиции. Контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора по противодействию распространению COVID-19 ежемесячно выявляют нарушителей.

Второго января трое граждан, проезжающих в общественном транспорте Пскова, оказались без средств защиты органов дыхания. В связи с выявленными нарушениями, на граждан составили протоколы.

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству отметили, что рейды позволяют снизить заболеваемость COVID-19 в Пскове и Псковской области.