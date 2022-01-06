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Происшествия6 января 2022 19:16

В сеть попали кадры с великолучанами, которые надругались над Луки-Парком

Источник:kp.ru
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Великолукских вандалов засняли камеры Луки-Парка, сообщили сотрудники парка на своей официальной странице.

На видео попал кадр, как молодая пара во время прогулки украла сумочку у одной из скульптур парка, наряженной в снегурочку к праздникам.

Молодые люди отработали на скульптуре девушки удары ногами, другие – с разбега снесли большого снеговика.

Автомобиль с нетрезвым пассажиром на полной скорости въехал на территорию парка, чуть не снеся новогоднюю инсталляцию.

«Интересные люди живут в Великих Луках. Тут и воры, гонщики и каратисты... А страдает от этого снова Луки-Парк», – написали работники парка.

Работники Луки-Парка надеются, что смонтированные кадры с вандализмом местных жителей помогут отыскать нарушителей.