Светлана Баранова рассказала о туристическом ажиотаже на новогодних праздниках: «город заполнен»

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Об ажиотаже на новогодних праздниках в Псковской области рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Город заполнен машинами с номерами других регионов, по Кремлю ходят толпы туристов, отели переполнены, а в ресторанах если не забронировал столик заранее, то вечером оказаться за столиком нет никаких шансов», - отметила эксперт.

В среднем, траты туриста в Псковской области за четыре дня составили от 16 до 25 тысяч. Кроме того, некоторые приезжие прибыли в регион за несколько дней до праздников.

По мнению Барановой, январь и февраль, по традиции, будут спокойными. А в марте вновь восстановится турпоток в Псковской области.

Напомним, в этом году в Псков с семьей приехала праздновать Новый год знаменитая псковичка, первая актриса-космонавт Юлия Пересильд. Она уже побывала в Печорах и провяла прямой эфир в Instagram-аккаунте из совего псковского дома, рассказав читателям, как лучше изучать Псков и его историю.