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Происшествия11 января 2022 9:08

Михаил Ведерников взял под личный контроль жуткое убийство трех хозяйских собак в новогодние праздники

Источник:kp.ru
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Контроль за ходом разбирательства в жутком убийстве трех собак в первых числах января взял под личный Михаил Ведерников. Губернатор Псковской области сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте.

Резонансная находка местных жителей в селе Чернёво потрясла псковичей во время новогодних праздников. Неизвестный убил хозяйских собак из оружия и бросил тела на месте преступления.

«Переговорил с руководством областного УВД, поиск предполагаемых преступников уже ведется. Моя позиция неизменна – такие преступления не должны оставаться безнаказанными!», – сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил уверенность в быстром реагировании руководства и сотрудников псковской полиции. По его словам, необходимо сделать «все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки найти виновных».