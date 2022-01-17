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Общество17 января 2022 6:16

Новогодняя инсталляция «Подарки» завалилась в центре Пскова

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

В Пскове находящуюся на Октябрьском проспекте инсталляцию «Подарки» обнаружили поваленной. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

По ее словам, несмотря на то, что украшение завалилось, оно продолжает светиться.

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Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Кроме того, выпавший снег не стал причиной падения конструкции, о чем говорит его небольшое количество на ней. К тому же сквозная инсталляция, представляющая собой каркасное сооружение, способна выстоять удары зимы.

Напомним, в этом году Пскову и Великим Лукам на украшения к Новому году было выделено по 10 млн рублей.