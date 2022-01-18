Автомобили должников выставили на торги в Псковской области

В Псковской области 19 января в 10:00 состоятся торги арестованных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

В настоящее время на торги заявлено шесть лотов с автомобилями. Минимальная начальная цена машины в аукционе – 46 750 рублей, максимальная – 1 306 875. Шаг аукциона варьируется от 500 до 14 тысяч рублей.

Три автомобиля находятся в Великих Луках, два – в Пскове, ещё один – в селе Себежского района. Участие в аукционе можно принять в электронном формате на специализированной торговой площадке.

- Шкода суперб (2019 г.в.) Начальная цена лота – 1 306 875 рублей, сумма задатка –197 000 рублей, шаг аукциона – 14 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;

- Хендай гранд старекс (2008 г.д). Начальная цена лота – 520 200 руб., сумма задатка –79 000 руб., шаг аукциона – 6 000 руб.

- CEAT APOCА, (2004 г.в.). Начальная цена лота – 46 750 руб., сумма задатка – 8 000 руб., шаг аукциона – 500 руб.

- Мазда CX-9, (2008 г.в.). Начальная цена лота – 489 600 руб., сумма задатка – 74 000 руб., шаг аукциона – 5 000 руб.

- Мерседес 814D, (1992 г.в.). Начальная цена лота – 435 200 руб., сумма задатка – 66 000 руб., шаг аукциона – 5 000 руб.

- Мерседес Е 350 4MATIC, (2010 г.в.). Начальная цена лота – 732 000 руб., сумма задатка – 110 000 руб., шаг аукциона – 8 000 руб.