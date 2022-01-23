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Происшествия23 января 2022 19:49

Грудной ребенок и 16-летний подросток пострадали в ДТП в Порховском районе

Источник:kp.ru
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Женщина погибла, двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Порховском районе 23 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На трассе «Порхов – Псков» у деревни Болоты в Порховском районе столкнулись при обгоне два автомобиля Hyundai Solaris и Chrysler.

Женщина за рулём водитель корейской иномарки скончалась на месте. По имеющийся информации, это 54-летняя жительница посёлка Дедовичи

Четверо пассажиров автомобиля Chrysler, в числе которых две девочки 2016 и 2021 года рождения, с тяжёлыми травмами были госпитализированы в областную клиническую больницу и детскую областную клиническую больниц

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи и аварийно-спасательной службы. Подробности произошедшего выясняются.у.. »оне.3еП0

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