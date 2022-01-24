Вакцина «Спутник Лайт» отправилась в районы Псковской области

В Псковскую область завезли новую партию вакцины «Спутник Лайт». 24 января препарат против коронавируса отправиои в районы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что граждане, которые ждали «Спутник Лайт» уже могут записываться на ревакцинацию

Напомним, в Псковской области 34 409 человек уже ревакцинировались. Ещё 276 529 поставили первый компонент, только за последние сутки – 192 человека.

Отметим, в регион 24 января также должна прибыть вакцина «Спктник-М» – для детей от 12 до 17 лет.