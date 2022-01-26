Псковичам рассказали, что делать в случае бессимптомного или лёгкого течения COVID-19 и ОРВИ

Памятку о том, как действовать в случае бессимптомного или лёгкого течения COVID-19 или ОРВИ, опубликовали на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

1. Если вы переболели или прививались от ковида и отсутствуют факторы риска при бессимптомном течении болезни, то лечение не требуется. Чтобы оформить лист нетрудоспособности или справки для учащегося, необходимо позвонить по номеру 122 - в единую службу или в поликлинику.

2. Лицам старше 60 лет, которые уже переболели или прививались от коронавируса, при болезни с отсутствием симптомов, лечение прописывается только медработником. Для того, чтобы вызвать врача на дом, нужно позвонить в поликлинику или по номеру 122. Консультация с врачом допускается и в дистанционном формате.

3. Детям при болезни нужно оставаться дома. Родителям необходимо вызвать или проконсультироваться с врачом по телефону, позвонив с единую службу 122.

4. Если вы переболели или прививались от коронавируса, а сейчас чувствуете боли в грудной клетке, одышку и температура тела поднялась до 38 – нужно звонить в скорую.

Особое внимание в памятке выделили самолечению: «Не стоит самостоятельно принимать антибиотики, они должны быть назначены только медработником и только в случае наличия показаний».