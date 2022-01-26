Когда провести первую обработку деревьев от болезней в 2022 году, рассказали псковичам

Первую обработку от болезней садовых деревьев проводят ранней весной, в период с момента схода снега и до распускания почек, сообщили в сообществе Россельхозцентра Псковской области «ВКонтакте».

Обработку производят в период схода снега и до распускания почек, применяя медный купорос. Его используют в растворе 2-3%. Также можно применить и промышленные препарата на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ или бордскую жидкость 3%.

Второй этап обработки можно произвести через 2-3 недели. Почки уже лопнули, однако листья ещё не показались. Теперь необходимо развести 1%-ую бордскую смесь или химические фунгициды: Дискор, Прогноз, Скор, Хорус и другие.

«Обязательно соблюдайте рекомендации на производителей. Учитывайте, что при концентрированном растворе можно обжечь молодые листочки, поэтому при юных побегах растворы для обработки делают слабоконцентрированными», – обратились к псковичам в Россельхозцентре.