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Дом. Семья26 января 2022 12:03

Когда провести первую обработку деревьев от болезней в 2022 году, рассказали псковичам

Источник:kp.ru
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Первую обработку от болезней садовых деревьев проводят ранней весной, в период с момента схода снега и до распускания почек, сообщили в сообществе Россельхозцентра Псковской области «ВКонтакте».

Обработку производят в период схода снега и до распускания почек, применяя медный купорос. Его используют в растворе 2-3%. Также можно применить и промышленные препарата на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ или бордскую жидкость 3%.

Второй этап обработки можно произвести через 2-3 недели. Почки уже лопнули, однако листья ещё не показались. Теперь необходимо развести 1%-ую бордскую смесь или химические фунгициды: Дискор, Прогноз, Скор, Хорус и другие.

«Обязательно соблюдайте рекомендации на производителей. Учитывайте, что при концентрированном растворе можно обжечь молодые листочки, поэтому при юных побегах растворы для обработки делают слабоконцентрированными», – обратились к псковичам в Россельхозцентре.

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