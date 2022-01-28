Стало известно, где заменят лифты в 2022 году в Пскове

Лифты продолжат менять в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Фонде капитального ремонта Псковской области.

В Пскове одновременно приступили к замене 14 лифтов. Их установят в домах 15 и 15а на улице Госпитальной, 90б на улице Инженерной и 34 на улице Юбилейной.

На места уже развезено новое лифтовое оборудование и кабины. В настоящее время производится демонтаж старых лифтов.

Готовые лифты будут установлены в апреле. Далее начнется ввод в эксплуатацию. После этого управляющая организация передаст необходимые документы в Ростехнадзор и лифт запустят.

Замену лифтов по контракту осуществляет подрядная организация ООО «Невский лифт». Планируется, что в 2022 году будет обновлено 29 лифтов в 13 домах Пскова, а также в одном доме Великих Лук.