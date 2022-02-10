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Происшествия10 февраля 2022 12:53

Стало известно, кто жестоко расстрелял собак в Гдовском районе в новогодние праздники

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Гдовские полицейские установили личность предполагаемого убийцы трёх собак в деревне Чернёво Гдовского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, в новогодние праздники трёх собак убитыми обнаружила местная жительница. Выяснилось, что у двух из них были хозяева.

Резонансное дело тогда под контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого убийцы. Виновником оказался местный житель 61-го года.

По его словам, расплата ожидала животных, из-за того что 5 января они напали на мужчину.

Как рассказал сам гдович, охотой он занимается не первый год и имеет зарегистрированное оружие.

Сообщается, что расследование ещё продолжается.