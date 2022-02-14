Три младенца находятся в реанимации Псковской инфекционки из-за коронавируса

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Три грудных ребенка в настоящее время находятся в реанимации Псковской инфекционной больницы из-за коронавируса. Об этом сообщила главврач медучреждения в эфире «Псковского телеграма Online».

Медикам пришлось развернуть детскую реанимацию из-за трех младенцев возрастом от 1,5 до 3 месяцев. По словам Повторейко, реанимация Псковской инфекционной больницы заполнена достаточно серьезно.

«Для нас это впервые, у нас таких чисел раньше не было», – рассказала она.

По словам главврача инфекционки, на данный момент регион приближается к колоссальным цифрам в 900 случаев заражения в день.

«Омикрон бесспорно делает огромный охват по заболеваемости, но присутствует еще и дельта, это однозначно так, потому что количество занятых реанимационных коек остаётся очень высоким», – пояснила главный врач больницы.