Новость об экскурсии в закрытую башню Псковского кремля стала самой популярной на прошлой неделе

КП-Псков вошла в топ-10 самых цитируемых СМИ Псковской области с новостью об экскурсии в закрытую башню Псковского кремля. ПАИ возглавило рейтинг по данным сервиса «Медиалогия».

Согласно аналитикам, за последнюю неделю с 7 по 13 февраля 355 раз СМИ цитировали новости Псковского агентства информации. Его ИЦ составит 5, 49. Ближайшую строчку заняла ПЛН с ИЦ 3,99. Это СМИ цитировали 276 раз.

Третье место оказалось за ГТРК «Псков» (12 цитат, ИЦ 1,01), четвертое – «Эхо Москвы Псков» (43 цитат, ИЦ 0,71) и закрывает пятерку лидеров luki.ru (19 цитата, 0,51). В десятку попала «Комсомольская правда в Пскове», «АиФ Псков» и «Псковская правда».

Новости о Пскове читали на «Известиях», «Невских новостях», «АвиаПОРТе», «Аргументах и Фактах» и других федеральных СМИ.