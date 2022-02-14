6-классница из Пскова рассказала депутату Госдумы о домогательствах отчима

Школьница из Пскова рассказала депутату Государственной Думы Александру Козловскому о домогательствах отчима. Про этот случай депутат решил рассказать на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В личные сообщения Козловскому 10 февраля обратилась ученица шестого класса псковской школы. Она попросила дать совет, чтобы покончить с «недетской проблемой». Девочка рассказала, что несколько лет до нее домогается отчим.

Депутат передал информацию в правоохранительные органы. В присутствии психолога и мамы, девочку опросили специалисты. Тем же днем мужчину задержали, а во время допроса он признал свою вину.

Педофила заключили под стражу и возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

«Сейчас самое главное нам обеспечить физическую и психологическую безопасность ребенка. Вопрос защиты детей от насилия – непростой. Сейчас ему как никогда ранее уделяется огромное внимание, поскольку участились случаи выявления преступлений против половой неприкосновенности детей», – прокомментировал ситуацию Александр Козловский.

Депутат напомнил, что в начале 2022 года Госдума приняла закон, который усилил наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.