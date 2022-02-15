Псковички смогут рожать в джакузи под расслабляющую музыку

В Перинатальном центре Пскова беременные псковички смогут расслабиться под музыку во время родов. Об этом сообщил главврач учреждения Николай Красиков, пишет ПАИ.

В перинатальном центре ведутся переговоры с предложением оборудовать палату для сервисных родов. В ней будут созданы максимально домашние условия.

«Беременных смогут сопровождать в рамках партнёрских родов не только супруг или отец ребёнка, но и другие члены семьи, которые могут оказать поддержку», – уверил главный врач.

Атмосфера уюта будет передаваться с помощью музыки, цвета, фактуры стен, ароматерапии и даже джакузи. Роженицам обеспечат поддержкой психолога и, при необходимости, гипнородами – естественными методами обезболивания.