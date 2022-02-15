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Туризм15 февраля 2022 10:03

Со 2 мая возобновится курсирование самолетов между Псковом и Симферополем

Источник:kp.ru
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Со 2 мая псковичи смогут вновь отправиться на самолете в Симферополь. Об этом в ответ на вопрос псковички в Instagram-аккаунте губернатора сообщил представитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«В 2022 году рейсы по маршруту Псков – Симферополь будут осуществляться Авиакомпанией АЗИМУТ. В настоящее время на официальном сайте перевозчика можно приобрести билеты. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам начиная со 02.05.2022», – ответили в профильном комитете.

В 2021 году билеты на авиарейс из Пскова в Симферополь были раскуплены до конца лета. Годом ранее этот маршрут стал самым популярным направлением у туристов.