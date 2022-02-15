Пять домов для детей-сирот построят в Пскове

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Пять домов с квартирами для детей-сирот построят Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис ёлкин на брифинге в медиацентре ПАИ.

Всего будет построено пять домов. Три из них на улице Новгородской и два – на Инженерной и Алтаева. Дома будут вмещать всего по восемь квартир.

Сначала 2022 года уже закуплено 12 квартир для детей-сирот. Кроме этого продолжится покупки квартир у застройщиков.

«Чтобы не зависеть от сроков сдачи многоквартирных домов застройщиков, было принято решение строить небольшие дома для детей сирот. Надеюсь, этот пилотный проект удастся и мы продолжим его дальше», - заявил Борис Елкин