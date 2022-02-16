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Туризм16 февраля 2022 14:28

Скорость «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург увеличится

Источник:kp.ru
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Поезд «Ласточка» будет быстрее довозить псковичей до Санкт-Петербурга. Об этом в эфире телеканала ОТР сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Кроме увеличения скорости поездов, увеличится и количество рейсов по маршруту «Псков – Санкт-Петербург». По словам Станислава Стармолотова, изменения в пригородных перевозках – стандартная ситуация.

«Хотелось бы к 2024 году приступить к электрификации пути от Ленинградской области до границы с Эстонией. Это поможет в части ускорения движения», – сообщил Стармолотов.