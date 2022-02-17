Почти 1000 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области

В Псковской области зафиксировали рекордные 1000 заболевших коронавирусом за сутки. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Даже с учётом особенностей «омикрон» нагрузка на систему здравоохранения чрезвычайно высокая. Загрузка коечного фонда составляет почти 90%», – сообщил глава региона.
Напомним, за прошедшие сутки сразу четыре псковские школы отправили на дистанционное обучение.
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