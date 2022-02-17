Псковская область готовится встречать два циклона с большими осадками

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Псковскую область, сменяя друг друга, до конца недели накроют два циклона. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

Первый циклон под названием «Ксандра» пришел в регион уже сегодня, 17 февраля. Он характеризуется мокрым снегом, дождем и усилением ветра. Далее по Псковской области нанесет удар Циклон «Иления»

«Циклон «Иления» утром 19 февраля центром будет проходить через Псков, а после этого пойдет в сторону Москвы. Осадки сначала пойдут в виде снега, а потом перейдут в снег с дождём», – рассказала Нещадимова.

Погода, по словам синоптиков, будет и снежной, и вовсе без осадков. Тоже самое будет и с температурой воздуха. Она будет колебаться около нуля.