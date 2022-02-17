Сильный ветер унес машину в кювет в Островском районе

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

Сильный ветер стал причиной ДТП в Островском районе 17 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Сильный боковой ветер стал причиной инцидента с автомобилем «Фиат» в деревне Елины Островского района.

По предварительным данным, водитель направлялся в сторону Вышгородка, когда автомобиль стало заносить в противоположное от направления движения транспорта.

В ходе заноса автомобиль едва не врезался в жилой дом.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Однако от медицинской помощи мужчина отказался.