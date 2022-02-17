О начале этапа активной обработки садовых деревьев заявили в Псковской области

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В Псковской области озвучили начало активного этапа обработки садовых деревьев. Об этом сообщали в региональном отделении «Россельхозцентра».

Ранняя весна, по мнению специалистов, это время, когда необходимо обратить внимание на садовые растения. В это время они нуждаются об агрохимической обработке.

«Опрыскивания агрохимией помогут уничтожить вредителей, которые перезимовали, и возбудителей заболеваний. Один из наиболее популярных методов обработки - использование медного купороса», – отметили в «Россельхозцентре».

Согласно данным специалистов, купорос ежегодно используется для профилактики грибковых заболеваний у содовых деревьев.

Купорос спасет деревья от мучнистой росы, парши, монилиоза, коккомикоза и пятнистостей. Однако, производить обработку лучше пока почки у деревьев не успели набухнуть, а на улице установились положительные температуры.

Если почки на деревьях уже успели набухнуть, купорос используется очень аккуратно и разводить его нужно в более слабой концентрации.