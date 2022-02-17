Около 200 псковичей с уличными травмами обратились в травмпункт с начала недели

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Около 200 пациентов принял травматологический пункт города Пскова за четыре дня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

С начала недели в Псковской области температура воздуха держится около нуля, а снег сменяет дождь, что сильно влияет на образование опасной наледи. С ней может справится только тяжелая техника. Но, как показывает практика, не все управляющие компании города могут полностью убрать гололед во дворах.

«Если до этого в день в отделение поступало 40 человек, то сейчас – 50. Чаще всего это переломы рук и голеностопного сустава. Две трети обращений – это уличные травмы», – рассказал Букша.

По словам заведующего травмпунктом, всего с начала недели в медучреждение обратились около 200 человек. Среди них порядка 160 с травмами, полученными на улице.

«Пожилые идут чаще всего с переломами. Чем моложе человек, тем больше шанс, что у него будет ушиб. По-другому – растяжение связок. Но нельзя не упомянуть тот факт, что вывих – это тоже тяжелая травма», – отметил врач.