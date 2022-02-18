Жительницу деревни Дуброво каждый день на машине встречает муж с кошечкой Симой

Кошечка Сима и ее хозяйка Марина

Интересный факт: многие зоопсихологи утверждают – кошка более привязана к дому, чем к своему хозяину. Но в очередной раз представители семейства кошачьих ломают устоявшиеся мнения. Свидетелем одной такой истории стала и редакция «Комсомолки».

К остановке в деревне Дуброво Псковского района на красном авто каждый день подъезжает местный житель. К 18:15 он припарковывается на одно и то же место напротив остановки и ждет автобуса. В машину садятся несколько пассажирок и они уезжают.

Однажды мы заметили, что встречать женщин с автобуса мужчина приезжает не один. На его коленях ластится маленькая кошечка. Как оказалось, ее зовут Симочка, а ее хозяина – Сергей.

Симочка опешила, когда наш корреспондент попросил ее попозировать для фото

«Мы ее не заставляли ездить с нами в машине, – поделился с нами Сергей. Сима сама решила так сделать. Прыгнула и поехала. Вот, теперь так и ездим за женой Мариной».

Симочка – не простая кошка, признаются хозяева. «Брали мы ее котенком сиамской породы. А выросла вот такая: маленькая и с интересным раскрасом. И порода у нее совсем не сиамская, а тайская оказалась», – делится Марина.

По чуткому взгляду Симы можно сказать, что свою хозяйку она узнает из тысячи. Первым делом в машине Марину всегда ждет несколько минут ласкания и обнимашек, несмотря на усталость после работы. Видно, что для обоих это очень важный момент дня.

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