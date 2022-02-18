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Общество18 февраля 2022 11:19

Об архитектурной подсветке нового Советского моста рассказал Борис Елкин

Источник:kp.ru
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Троицкий (Советский) мост в Пскове будет оснащен архитектурной подсветкой

Троицкий (Советский) мост в Пскове будет оснащен архитектурной подсветкой

Об «умной» архитектурной подсветке, которая появится у Троицкого (Советского) моста после реконструкции, рассказал в прямом эфире на своем Instagram-аккаунте рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин.

После окончания реконструкции Троицкого моста установят специальную архитектурную подсветку. Она будет состоять из повседневного и праздничного режимов. Однако внешне конструкция не изменится.

Также Елкин сообщил о дате закрытия катка на Финском парке и о подробностях проведения Масленицы 2022.