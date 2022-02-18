Об архитектурной подсветке нового Советского моста рассказал Борис Елкин

Троицкий (Советский) мост в Пскове будет оснащен архитектурной подсветкой

Об «умной» архитектурной подсветке, которая появится у Троицкого (Советского) моста после реконструкции, рассказал в прямом эфире на своем Instagram-аккаунте рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин.

После окончания реконструкции Троицкого моста установят специальную архитектурную подсветку. Она будет состоять из повседневного и праздничного режимов. Однако внешне конструкция не изменится.

Также Елкин сообщил о дате закрытия катка на Финском парке и о подробностях проведения Масленицы 2022.