Каток в Финском парке закроют к 28 февраля

Каток в Финском парке Пскова Фото: Степан СТЕПАНОВ

Каток в Финском парке Пскова будет убран уже к 28 февраля. О причине демонтажа в прямом эфире своего Instagram-аккаунта сообщил глава администрации города Борис Елкин.

«В связи с потеплением придётся его демонтировать. Мы понимаем, что и дальше погода будет плюсовая. В таких условиях содержать каток не представляется возможным. К тому же здесь планируется проведение масленичных мероприятий», - напомнил Борис Елкин.

Напомним, каток в Финском парке был очень популярным местом у горожан. Как мы ранее сообщали, место под каток будет использовано для проведения Масленицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Масленица 2022 в Пскове: куда сходить и что посмотреть (Подробности)