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Общество18 февраля 2022 12:41

Узнавать о маршрутах автобусов в Пскове станет проще

Источник:kp.ru
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Карту маршрутов автобусов планируется создать в Пскове, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте Борис Елкин рассказал, как продвигается вопрос о создании умных автобусных остановках в Пскове и поделился новыми разработками.

«Карта с маршрутами автобусов будет одной из частей умных остановок», – сообщил сити-менеджер.

Кроме этого, остановки оснастят WiFi, подогревом скамеек и кнопками вызова спецслужб. Такие остановки планируют установить на площади Ленина, а также на Запсковье.