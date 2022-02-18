Узнавать о маршрутах автобусов в Пскове станет проще

Карту маршрутов автобусов планируется создать в Пскове, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте Борис Елкин рассказал, как продвигается вопрос о создании умных автобусных остановках в Пскове и поделился новыми разработками.

«Карта с маршрутами автобусов будет одной из частей умных остановок», – сообщил сити-менеджер.

Кроме этого, остановки оснастят WiFi, подогревом скамеек и кнопками вызова спецслужб. Такие остановки планируют установить на площади Ленина, а также на Запсковье.