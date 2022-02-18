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Общество18 февраля 2022 13:57

С 19 февраля остановка «Телецентр» в Пскове временно упраздняется

Источник:kp.ru
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Остановка «Телецентр» в Пскове временно упраздняется

Остановка «Телецентр» в Пскове временно упраздняется

19 февраля изменится движение городских и пригородных автобусов, в том числе и временно упразднится остановка «Телецентр», сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с судебным решением о демонтаже бесхозных рекламных конструкций с 10:00 до 16:00 часов будет перекрыт участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского.

Водителей предупреждают о том, что двигаться в центр города можно по по улице Рокоссовского, далее по улице Коммунальной. Из центра – по улице Печорской. Также для пользователей общественного транспорта будет установлена дополнительная остановка у поворота на улицу Печорскую.