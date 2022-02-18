18 февраля на телеканале ТНТ выступит женский дуэт из Пскова в шоу «Comedy Баттл»

Слева на фото Регина Рудченко, справа – Александра Михайлова

18 февраля на телеканале ТНТ в эфир выйдет выпуск шоу «Comedy Баттл» с участием двух псковичек. Свой дуэт Регина Рудченко и Александра Михайлова назвали «Жидкий шмель», а выступят в жанре миниатюры. Об пишет ПАИ со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Звездное жюри в составе Ивана Абрамова, Марины Кравец и Демиса Карибидиса будет оценивать выступление псковичек в 22:00. Девушки уже успели подлиться эмоциями после выступления на сцене.

«Сказать, что было страшно, – ничего не сказать! Мы очень переживали и до съёмок, и во время. На сцене волнение отступило, как только мы начали играть и почувствовали поддержку друг друга. Мы друг друга понимаем с одного взгляда и сделали все, что от нас зависело. Жюри хочется сказать большое спасибо: дали нам обратную связь после выступления, поддержали», – поделились Регина и Александра.

Главная фишка дуэта – дружба длиною в 12 лет. Именно она помогает менеджеру кафе Регине и флористу Александре находить общий язык и справляться с волнением во время выступлений. Ведь впереди у конкурсанток – борьба за главный приз шоу в 5 миллионов рублей.

«Все персонажи, которых мы показываем, похожи на нас в жизни. По нашему дуэту заметно, как долго мы вместе работаем. И от этого персонажи и общение между ними не выглядит наигранно и выдумано. Мы не претендуем на то, что наши шутки самые смешные, но за нашим общением на сцене определенно интересно наблюдать», - отметили девушки.

«Comedy Баттл» можно назвать одной из визитных карточек телеканала ТНТ, благодаря этому шоу, любителям юмора стали известны такие имена, как Тамби Масаев и Рустам Рептилоид, Андрей Бебуришвили, Алексей Щербаков, Ида Галич, Зоя Яровицына и Ирина Мягкова.