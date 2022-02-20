Командир «Союза МС-19» рассказал, как Юлия Пересильд спасла команду во время состыковки кинокорабля

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О помощи актрисы и уроженки Псковской области Юлии Пересильд во время состыковки космического корабля «Союз МС-19», рассказал космонавт и командир корабля Антон Шкаплеров. Об этом он сообщил в интервью пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Космонавт поделился с журналистами, что на Земле проходил обучение проведения различных операций на корабле без помощи бортинженеров. Однако во время настоящего полета, когда пришлось вручную управлять кораблем во время состыковки, понял, что это оказалось намного сложнее.

Во время состыковки корабля вместе с ним находились актрисой Юлия Пересильд и кинорежиссёр Клим шипенко. Чтобы успеть вовремя отдавать команды и управлять кораблём двумя руками шкаплеров помогала Юлия Пересильд. Она сверяла действия командира корабля с бортовой документацией.

Космонавт выразил благодарность Пересильд и инструкторам ЦПК, которые готовили его к полёту.